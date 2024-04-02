港協簽新夥伴為港將加油　兩柔道主將主場爭奧運資格

港協暨奧委會周二（2日）舉行簽約儀式，宣布Priority Pass的擁有者兼營運商會Collinson，成為巴黎奧運香港代表團的官方機場貴賓室合作夥伴，有份現身的兩名香港柔道代表李玨穎及王嘉莉，表示本月將會在香港出戰亞洲柔道公開賽，爭奪奧運資格。

Priority Pass為1項機場體驗計劃，落實是次合作後，港協轄下體育總會會員可於全球享用超過1500個機場貴賓室服務，讓運動員得到休息，維持最佳狀態。

亞洲柔道公開賽香港站將於本月20日開始，李玨穎和王嘉莉分別出戰81和48公所以下級別，爭取巴黎奧運入場券。二人透露除了世界排名外，他們亦可以利用洲際名額打入奧運，但由於每個國家或地區的奧委會，只得1位選手能夠以洲際名額進軍奧運，他們之間必須有人能夠以世界排名直入奧運，否則兩名港將「兩個只能活一個」

王嘉莉又指柔道的奧運積分結算前，尚有4個大賽可以參與，揚言要全力爭勝：「希望在餘下所有賽事盡量贏多幾場，這樣就有機會以較高世界排名入奧運之餘，也會令另1名隊友以洲際名額登上奧運舞台，一舉奪得兩個名額。」

李玨穎就指餘雨賽事強敵眾多，盼旗開等勝，建立信心爭取成績：「我們在國際賽已經跟很多對手打過，教練團會帶領大家分析比賽片段，希望在首圈順利獲勝，令自己在較後階段放開懷抱戰鬥。」

至於中國香港柔道總會主席黃寶基，則期盼港將在主場獲得佳績：「亞洲柔道公開賽香港站共有超過270名運動員參加，包括很多在奧運門檻徘徊的選手也會出戰，相信是近年來最大型的亞洲賽，希望香港運動員在主場有更好發揮，盡量獲較高分數，保持進軍奧運的希望。」