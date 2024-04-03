熱刺被逼和　「過山車」數據成爭前4絆腳石

英超前4爭逐白熱化，排第5位嘅熱刺周三(3日)凌晨作客被韋斯咸逼和1比1，錯失追上阿士東維拉嘅機會。熱刺今季踢法大開大合，多次上演絕地反勝嘅好戲，但同時又喺領先情況下失咗20分，「過山車式」數據成爭歐聯入場券最大絆腳石。

熱刺上輪靠後勁神奇反勝盧頓，今仗就有個好開始，5分鐘就由比蘭莊臣接應迪姆華拿傳中近門射入，不過19分鐘就被追平，葛特蘇馬接應角球用背脊撞入。熱刺今仗雖然有68%控球率，但埋門威脅唔及穩守突擊嘅韋斯咸，最終兩隊踢成1比1平手，以2分落後維拉。

Opta數據顯示，熱刺今季喺落後情況下搶到22分，僅次於利物浦排英超第2，但領先情況下反而失咗20分，成為英超史上第4支「落後下搶分」同「領先下失分」都達到20+分嘅球隊，而且熱刺最後8輪聯賽，仲要對利物浦、阿仙奴同曼城爭標3雄，失分危機極高。

熱刺領隊普斯迪高路賽後表示：「我覺得我哋大部份時間都控制得好好，不過韋斯咸係支好強嘅球隊，嚟呢度作客唔容易應付，贏唔到波當然有啲失望，但我認為球隊表現OK。今季仲有好多場比賽，每隊都有自己目標，肯定每場都會好緊湊。」