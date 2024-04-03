亞冠聯　基拔雙雙　香港東方勝金鹿

香港東方周三（3日）出戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）首場比賽，憑基拔貢獻26分、10籃板，以80：73擊敗森美蘭金群利金鹿，明日（4日）將會大戰印尼球隊柏維拿萬隆。

香港東方「徐氏兄弟」徐遠成、徐遠征以及蘇利文未有隨隊出征，今場東方正選派出甲一總冠軍成員陳兆榮、梁嘉顯、基拔、麥洛連和卜聿揚，新外援艾臣道夫則先列後備。中鋒卜聿揚首節攻入8分，對手亦有馬來西亞籃球聯賽（MBL）常規賽最有價值球員Jordan Tolbert取8分，東方以23：20領先。

後備上陣的艾臣道夫第2節助攻卜聿揚大力入樽，惟東方新陣容仍有待磨合，第2節團隊錄得多達11次失誤，全節只得11分。金鹿中段憑Chun Hong Ting連得6分拉開，半場反超前至36：34。

第3節金鹿一度擴大領先優勢至43：38，東方其後憑基拔貢獻10分，助球隊打出18：1攻勢，重新領先56：48。

第4節由滿貫加盟東方的控衞吳松峻博得「and 1」，其後東方頻頻獲得罰球機會，由南華加盟的葉耀邦亦剷籃得手，金鹿雖一度追近落後5分，但東方穩住局勢，最終以80：73取得勝利。

數據方面，基拔26分10籃板5助攻，但有5次失誤，麥洛連緊隨其後取16分11籃板，卜聿揚12分8籃板，葉耀邦10分5籃板2助攻。金鹿的Taishaun Johnson表現最佳，取23分3籃板5助攻。

今場得全場最高26分的基拔賽後表示：「這是球隊近兩個月以來第一次比賽，對手有好多國家隊球員，也有好的外援，很好的一場團隊勝利。這是我第一次來蒙古，感覺很新鮮。」