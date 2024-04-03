祖高爾：藍月愈被質疑愈會反彈

在周日對阿仙奴的比賽中，這支有很強取勝欲望的曼城，肯定對未能全取3分感到失望。

儘管曼城是比賽中表現較好的一方，特別是在上半場，但他們未能創造太多攻門機會，所以最終和氣收場也是一個公平的結果。他們希望在今場對維拉的比賽力爭勝利而強勢反彈，而且也急需分數維持爭冠格局。

今個周中阿仙奴和利物浦分別在主場對陣盧頓和錫菲聯，相信全取3分的機會高唱入雲。相反，曼城面臨一項棘手的任務，那就是迎戰非常出色的阿士東維拉。萬一他們失分的話，便可能會落後另外兩支爭冠球隊4到6分。雖然這個分差在近年對曼城來已駕輕就熟，但隨着只剩餘下不多的英超賽事，加上利物浦和阿仙奴吸取過往教訓後，在處理這些爭冠直路上的比賽更有經驗。如果我是哥迪奧拿的話，肯定不想在落後太多的情況下追趕前兩名的積分。

曼城罕有地在對阿仙奴的比賽中只射中門框1次，其他時間的進攻十分平淡。很多人都把進攻不力的責任歸咎於艾寧夏蘭特身上，但我只覺得是阿仙奴十分優異的防守表現及紀律，破壞了曼城的如意算盤，曼城的進攻球員卻跟不上他們。雖然高華錫是一名出色的球員，但他的上場意味着剝奪了曼城通常擁有的額外攻擊球員名額。我認為哥帥讓洛迪卡斯簡迪和高華錫一起上場的事實，表明了他對阿仙奴的尊重和恐懼。我完全期待他能為這場比賽帶來新的東西，並且可以看到謝利美杜古和基亞利殊重回正選陣容，以增加進攻威脅。

不過，今仗的對手維拉也不是省油的燈，他們在近3場比賽中保持不敗，並且在擁有可能是本季的最佳教練艾美利帶領下，正在劍指進身明年的歐聯。

維拉在首循環主場對曼城的比賽中擊敗了對方，所以他們深知自己有能力傷害對手。

對於艾美利來說，這是艱難還是美滿的旅程還是未知之數，現時維拉處於一個有利的聯賽位置，在只餘數場聯賽下通常他們都不是掌有主動權的一方，因此一切都將對他們來說十分陌生。此外，他們也同時進入了歐協聯8強，並將與我的另一支舊東家里爾相遇。

就我個人而言，我不認為以維拉的陣容，能夠像大球隊般輪換球員在兩條戰線上作戰，所以他必須非常小心地管理隊中的核心主力，如奧尼屈堅斯、約翰麥甘尼、穆沙戴亞比和杜格拉斯雷斯等關鍵球員。如果因為過度操勞他們而失去任何一位球員，對於誓要殺入前4的他們都是災難性的。我認為艾美利和球會十分渴望歐聯入場券，因此會優先把重心放在聯賽上，這使他們成為英超中一支危險的球隊。而對於維拉來說，他們有能力去贏得作客的比賽，今季他們在客場取得的積分僅次於曼城、阿仙奴和利物浦。

然而，我認為每當大家對這支曼城抱有質疑而略加壓力的時候，他們往往會奮戰一場證明我們都錯了，讓人們因為不相信他們而感到愚蠢。我相信今仗曼城能夠及時反彈贏波，而艾寧夏蘭特也能取得士哥，主場報回一敗之仇。