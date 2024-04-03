名記爆料大帝兩年內退役　目標奪最後一個總冠軍

「大帝」勒邦占士日前暗示有退役念頭，美媒周三(3日)爆料這位湖人巨星預計在一至兩年離開NBA球壇，而占士的經理人Rich Paul對此話題也作出回應，形容是「準備降落的飛機」。

日前湖人對籃網一戰，39嵗的勒邦占士轟入40分領軍取勝，賽後接受記者採訪所言引起外界關注，他說：「我肯定不會留在NBA再打21年，雖然未知退役這扇大門幾時關上，但我的時日已經不多。」他對於自己職業籃球生涯的未來含糊其辭，儘管他坦言自己的「油箱」已經所剩無幾。

據《The Athletic》權威記者Shams Charania今日指出，這位湖人傳奇球星預計最多只會再打一至兩個賽季，專注於退役前再贏得最後一個NBA總冠軍。他亦與占士經理人保羅在這一話題上有所交談，並形容現階段的占士為「準備降落的飛機」，「我跟Rich Paul交談過勒邦占士的未來，以及退休和走到盡頭時所持的態度，保羅告訴我就像飛機降落一樣，你不會立即着陸，當你還剩45分鐘時，系統會發出警號，有一點宣布。」

在統治NBA的20多年後，「大帝」占士的年齡問題開始顯露，儘管他本賽季數據仍然耀眼，惟他對比賽的影響正受到前所未有的質疑，湖人現時在西岸排名證明了這一點，仍在爭逐季後賽資格。他本賽季是自2019至20賽季以來首次至少參戰65場比賽，而在騎士及熱火的大部分時間均輕鬆超過這一紀錄。

今日湖人再作客速龍，終場以128比111取勝，勒邦占士再度力取23分9助攻，迪安捷奴羅素及安東尼戴維斯則分別亦交出25分及21分。同日，勇士主場以104比100險勝獨行俠，錄得5連勝，當錫盡取30分「大三元」仍無助隊伍取勝。西岸附加賽排名不變。