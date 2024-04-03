【英超】阿仙奴半場起盧開大餐

剛喺英超退居次席嘅阿仙奴，今晚返主場迎戰盧頓；阿仙奴暫時僅落後榜首利物浦2分，今仗主場對盧頓呢3分志在必得，將會主動搶攻，以「兵工廠」中前場強大火力，要攻破盧頓防線並唔困難，佢哋近4場聯賽主場半場全開2球或以上，再追1.5球半場大。（Now 622周四凌晨2時30分直播）

阿仙奴上場作客0比0悶和曼城，雖然賽後惹來唔少批評，話阿迪達驚輸唔敢搶攻，但其實對住曼城唔輸已經當贏，依家係利物浦領先，壓力亦落在「紅軍」身上，例如下輪聯賽就要再度作客曼聯，作為後追嘅阿仙奴只要做好自己，靜候關鍵時刻後上反先即可。

至於上場壓抑嘅進攻火力，亦會喺今場盡情釋放，預計加比爾馬天尼利將會復出，夥拍夏維斯同布卡約沙卡全力數胡，中場迪格蘭賴斯、佐真奴同馬田奧迪加特支援，踢法上亦唔需要諸多顧忌，實行全軍壓上爭取盡快領先。

另邊廂，盧頓正於降班邊緣掙扎，但佢哋絕對唔會坐以待斃，踢法上敢於放膽進攻，早前對強隊如曼聯、利物浦、曼城等都有入球進帳，仲要喺上半場已取得入球，亦試過作客半場領先般尼茅夫3比0，可惜最終倒輸3比4，至於上場對熱刺亦喺半場領先，只係最後守唔住又輸1比2，相信今場對住阿仙奴亦唔會退縮，將會全力駁火，半場開大合理。

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