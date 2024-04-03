30隊長向香港大球場舉辦七欖賽30周年致敬

香港國際七人欖球賽將於周五（5日）展開，30支球隊的隊長周三（3日）齊集「南看台」，向大球香港大球場舉辦七欖賽30周年致敬。

大會邀請世界七人欖球系列賽男、女子隊各12名參賽球隊的隊長，以及香港隊將參加的亞洲三角賽 —「Melrose 銀劍賽」男、女子共6名隊長賽前一起合照，以紀念賽事在大球場舉辦第30周年。「Melrose 銀劍賽」為今屆為亞洲強隊新增設賽事，香港男子隊與自2012 年以來首次重返香港大球場的中國隊及日本隊同組，至於香港女子隊則與中國隊及首次亮相香港大球場的泰國隊較量。

今季世界七人欖球系列賽已完成5個賽站，其中阿根廷連奪3站冠軍，目前在積分榜以20 分（總分90分）遙遙領先其他球隊，預計香港大球場將展開一番龍爭虎鬥。傳統勁旅新西蘭及斐濟亦值得留意，在香港站過往46 個冠軍中，這兩隊合共奪得31 次（斐濟19次、新西蘭12次），包括去年銀盃賽決賽，新西蘭以24:17擊敗斐濟，奪得該隊自2014年後首個香港站冠軍。

女子組方面，澳洲及新西蘭勢均力敵，完成5站比賽後，澳洲奪得杜拜及開普敦頭兩站冠軍，以90分佔榜首，而香港站衞冕的新西蘭隊近期狀態神勇，奪得溫哥華及洛杉磯兩站錦標，暫以86分排第2。

香港賽馬會今年繼續成為七欖官方社區合作夥伴，連續3年透過賽馬會社區七人欖球計劃讓一共約3萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗欖球以至其他運動項目的樂趣。 一連3天賽事期間，「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」和「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」讓學生和基層市民，包括長者和殘疾人士等，入場感受世界級七欖賽事。