【英超】曼城火力削　維拉「+2」抵博

今晚英超快車上演前列大戰，曼城主場鬥阿士東維拉，「藍月亮」曼城近兩場聯賽連撼利物浦及阿仙奴，都未能勝出，被嘲諷「遇強即屈」，昔日霸氣蕩然無存，尤其係射手艾寧夏蘭特啞火，攻力大打折扣。阿士東維拉為力保前4，奪取下屆歐聯參賽資格，不容有失，佢哋近5場聯賽作客不敗，今場受讓2球，可博讓球客勝。（Now 621及611周四凌晨3時15分直播）

第3位曼城上仗打和阿仙奴0比0，落後榜首利物浦3分，餘下9場英超必須搏盡，但呢支衞冕之師今季水準走下坡，當中以前鋒艾寧夏蘭特跌Watt最明顯，踢24場聯賽入18球，換言之平均每場入球0.75球，比上季平均入1.03球，跌幅近3成，包括國家隊賽事在內，近5次上陣都食白果。

屋漏偏逢連夜雨，中場大腦奇雲迪布尼早前受傷，雖然上仗復出，但狀態不足。「藍月亮」兩位最具威脅球員各有弊病，要攻入維拉大門難上加難。

另邊廂，阿士東維拉第4位置並唔穩陣，今仗亦唔輸得，球隊由名帥艾美利領軍之下，遇強愈強，最威水一定係上年12月接連以1比0，分別擊敗曼城及阿仙奴，可見艾美利對於應付同屬西班牙人執教嘅球隊，特別有心得。加上阿仙奴主帥阿迪達上仗已示範點樣防守「藍月亮」進攻，相信以艾美利嘅教波功力，可以立即學以致用。同埋維拉近5場聯賽作客取得3勝2和不敗，就算近9場聯賽作客都只係輸過1場，讓球客勝值博。

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