JSR講波初體驗　學員Nathan：即場應變有改善

「第11屆賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR）周三（3日）來到旺角大球場，參與「賽馬會菁英盃」4強傑志對大埔的直播工作。各位JSR學員各司其職，其中梁雋廉（Nathan）就負責於上半場做評述，首次講波的Nathan形容難免感到緊張，但認為今次經歷，對改善他的臨場應變能力有極大幫助。

平時經常入場撐本地波的Nathan，對旺角大球場並不陌生，不過今次以評述員身分，來到位於看台頂層的直播媒體空間，他承認難免感到緊張。說到自己最欣賞的本地評述員，Nathan表示是馬啟仁（Keyman），他亦嘗試模仿偶像的風格，但坦言並不容易。直播期間遇到不少挑戰，Nathan說期間亦有試過做出調整，嘗試找出方法去面對不同突發情況：「最有挑戰性係每一球波，每一個攻勢都好快，講得完一邊，又趕唔切講另一邊，所以我就選擇講啲分析或者近況。」

總結今次講波初體驗，Nathan認為有不少地方可以做得更好：「尤其係切入話題嘅時機，跟返場波嘅節奏，呢方面要做得更好。」他相信今次的經歷，對自己日後成長有莫大幫助：「表達或者即場應變方面，係肯定有幫助，我自己都讀緊同媒體相關嘅科目，相信之後無論係實習同做功課，都可以更有自信咁去講嘢。」