祖高爾：褪色藍紅戰貼2:2和波

當我還效力車路士時，這曾經是英超最重要的比賽。車路士和曼聯在英超長達10年左右的統治早已成為歷史，不幸的是，現在兩間球會皆發現跟自己的巔峰時間，更加是遙不可及。

雙方目前的狀況，都反映了球會的經營狀況有多麼差勁，儘管最近幾周曼聯看起來似乎已經開始積極改革，以尋求在球場外擁有更光明的未來。

在球場上，尋求更高聯賽排名的車路士及曼聯，近來的聯賽表現都很糟糕，不約而同地被他們理應擊敗的球隊逼和，這絕對是不能接受。

車路士及曼聯各自還有英足盃4強的賽事值得期待，再加上雙方兩名關鍵人物的表現，幾乎是他們本季唯一的正面因素。

如果沒有了高爾彭馬，車路士會變成怎麼樣？ 儘管車路士表現不佳，但他加盟後首球即表現出色，在所有比賽中攻入17球和交出11次助攻，最近更贏得英格蘭國家隊的徵召。

車路士的其他球員相比起來黯然失色，這幾乎讓我想起了中學校隊的足球，其他球員都彷彿在想只要把球傳給高爾彭馬，然後再指望他會為球隊帶來貢獻。儘管車路士在今場比賽前已經5場保持不敗，但他們一共失了10球。我希望看到堤亞高施華在這場比賽中復出回歸，為車路士錯漏百出的防守，增添一些急需的經驗。我知道他們在後防線上缺少一些關鍵球員，像是列斯占士、芝維爾及韋斯利科芬拿等。從防守的角度來看，只有馬路古斯圖的發揮稱得上為出色。

對於曼聯，我幾周前說過是他們的年輕球員，讓紅魔得以繼續掙扎求存，馬恩奧在奧脫福證明了自己的實力。我很高興在最近的英格蘭友賽中親身觀看他的比賽，而且非常出色。

不幸的是，除了1至2名球員外，他在球會的隊友目前並沒有朝着與他相同的方向前進，這導致曼聯近5場比賽的表現，是英超頭13名球隊中最差的，只有像水晶宮、盧頓、愛華頓、諾定咸森林、錫菲聯、般尼和賓福特這樣的球隊，在過去5場比賽中的表現都比曼聯差。對於坦哈格和他的球隊來說，這是一個令人震驚的數據。

與車路士一樣，曼聯也擁有一班贏得英足盃、其他國家聯賽甚至世盃冠軍的球員，但可惜目前領航他們前進的，竟是來自一名出身自家青訓的18歲球員，以及一名首次亮相英超的21歲新兵。

我看不出任何一方有足夠實力或渴望贏得這場比賽，所以我預計是一場2:2和波。