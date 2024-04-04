菲爾科頓連中三元　曼城大炒維拉破魔咒

英超冠軍爭霸最後直路，曼城同阿仙奴周四(4日)凌晨齊齊贏波，曼城喺收起艾寧夏蘭特同奇雲迪布尼之下，主場仍然4比1大炒阿士東維拉。今仗係曼城今季聯賽首次擊敗前5名球隊，領隊哥迪奧拿激讚今場連中三元嘅菲爾科頓，暗示佢將會成為曼城未來「10號」核心。

曼城上場被阿仙奴悶和失分，今季對住前5名球隊(阿仙奴、利物浦、熱刺、維拉)，6戰只得4和2負成績。今仗迎戰維拉哥迪奧拿大膽輪換，收起兩大主力艾寧夏蘭特同奇雲迪布尼，不過代替奇雲迪布尼踢10號嘅菲爾科頓不負所託，成為曼城破咒贏波嘅最大功臣。

洛迪卡斯簡迪11分鐘為曼城先開紀錄，不過維拉17分鐘就由祖漢杜蘭追平，之後輪到菲爾科頓Show Time，佢完半場前禁區頂主射罰球直入，愈戰愈勇嘅菲爾科頓62分鐘再入1球，7分鐘後更喺蛾眉月頂轟入世界波，完成今季個第2次帽子戲法，帶領曼城大勝4比1。

菲爾科頓今季各項賽事已入21球，哥迪奧拿賽後大讚：「當菲爾科頓踢中路位置，佢嘅入球能力就表露無遺，佢可以做到任何事情，係頂尖球員，不過佢仲需要進一步掌握攻守嘅節奏，當菲爾科頓踢『10號位』就有好大入球威脅，呢個係佢天賦才華。」

曼城贏波後同踢少場嘅利物浦一樣有67分，1分落後同日2比0贏盧頓嘅阿仙奴(利物浦周五凌晨對錫菲聯)，對於爭標形勢，哥迪奧拿表示：「3日前(對阿仙奴失分)你哋批評曼城不復上季勇，依家又話曼城狀態最好......我哋控制唔到阿仙奴同利物浦賽果，所以爭標會非常艱難。」