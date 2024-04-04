花蓮地震　杜域侯活林書豪發文關心災民

台灣花蓮以東對出海域周三（3日）早上發生的黎克特制7.5級淺層地震，至周四（4日）已出現約300次餘震，最強一次為6.5級，「超人」杜域侯活和林書豪等前NBA球星都在在社交網站發文慰問。

前NBA明星中鋒杜域侯活上季加盟T1桃園永豐雲豹隊，造出連續4場主場賽事1.5萬球迷入場紀錄，完約後他於今年一月轉投菲律賓球隊，但仍心繫台灣，對於地震災情表示關心：「一起花一點時間為台灣祈禱吧！我無法想像災區家庭面對的恐懼和痛苦，但我想鼓勵大家要堅強起來！承受這樣突如其來的嚴重的災難使人心痛，這也是為什麼我們需要互相幫助，一起渡過難關！台灣，我們與你同在。請大家一起祈禱，並向所有在這次地震中失去親人或受災的家庭致以最深切的慰問。也請為那些在日本、菲律賓和其他受影響的人們祈禱和祝福。」

現效力P. LEAGUE+新北國王的林書豪則貼上花蓮天王星大樓嚴重傾斜及救難人員們的照片，加上禱告、落淚、愛心的表情符號，為台灣祈福。35歲的林書豪今季於東亞超級籃球聯賽（EASL）曾率領國王取得開季4戰全勝，全季平均繳出16.6分、5.8籃板、5.4次助攻，入選東超年度最佳陣容。