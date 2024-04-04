亞冠聯出線在望！香港東方挫柏維拿萬隆取二連勝　

香港東方周四（4日）假蒙古出戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）首階段外圍賽，最終以79：74險勝印尼球隊柏維拿萬隆，取得兩連勝。下場東方將於4月6日對Bishrelt Metal ，如能取勝即以A組首名姿態晉級次階段比賽。

香港東方上仗以80：73擊敗馬來西亞球隊森美蘭金群利金鹿，今場變陣出擊，改派吳松峻和葉耀邦擔任正選。甫開戰葉耀邦即助攻基拔跳投得手，但東方之後出現不少失誤，遭對手連得7分，其後東方有基拔、麥洛連先後建功，加上陳兆榮外圍放冷箭，助球隊節中段反超前，首節以22：19領先。

第2節柏維拿萬隆的Hans Abraham命中三分球追成22：22，但東方火力更猛，梁嘉顯偷球助攻基拔上籃，其後自己再轟7分，加上外援艾臣道夫裡外開弓得5分，朱梓鎔亦助攻麥洛連大力入樽，東方一段18：6攻勢迅速拉開分差。柏維拿萬隆29歲外援Brandone Francis硬闖禁區連得7分，嘗試收窄分差，東方半場領先46：35。

換邊後，兩軍長達近2分半鐘沒有得分，東方由基拔3分球打破缺口，萬隆亦不甘示弱，由本土射手Yudha Saputera「Answer 3」。東方愈打愈順，基拔、陳兆榮、朱梓鎔美妙配合得分，中鋒麥洛連更接應基拔邊線傳球「拆你屋」，拉開領先優勢至13分。此節尾段東方換入港產中鋒卜聿揚，此子亦積極防守，力阻外援跳投後助攻艾臣道夫轟入三分，東方之後再有梁嘉顯外圍得手，續以64：53領先。

第4節，東方艾臣道夫曾博得「and 1」，萬隆亦積極追分，Yudha Saputera和Brandone Francis於最後36秒更先後轟入三分球，狂追至僅落後5分，東方尾段靠罰球穩住形勢，最終以79：94取得二連勝。

數據方面，東方基拔得全隊最高25分，另加7個籃板，但有7次失誤，梁嘉顯交出13分、2次偷球，艾臣道夫取13分、11個籃板，麥洛連交出10分、11個籃板、7次助攻的全面數據。東方增添外援後籃底更加穩固，全場搶下45個籃板球，比對手多達11個。至於萬隆三分球威脅頗大，其中Yudha Saputera三分8射5中得16分，Brandone Francis則取全場最高29分。

連續兩場貢獻雙雙的麥洛連賽後表示，「『背靠背』比賽準備時間不多，我們賽前看了對手的比賽片段，知道他們是很有活力和拚勁的球隊，所以我們也要跟上他們的節奏，努力反擊。今場我們一如以往專注防守，最後取得勝利。」

東方隊長陳兆榮表示：「今場我們變陣出擊，希望給予對手本土球員更大壓力，破壞他們的攻勢，減低本土球員得分。下半場我們嘗試減少失誤，第3節拉開10分以上差距，讓球隊有個緩衝區，希望下場贏波，取得直接晉級資格。」