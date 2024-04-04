【英超】利物浦起「菲」速演入球騷

至於榜首嘅利物浦，就會喺主場鬥包尾嘅錫菲聯。利物浦於晏菲路球場出擊一向搶韁，今季各項賽事24場主場賽事，只有1場未能取得入球，不過佢哋後防又唔穩，成日失波。錫菲聯近排已經豁出去，一開波同對手鬥攻，今年11場賽事8次半場開2球或以上，今場推介1.5球半場大畀大家。（Now 623周五凌晨2時30分直播）

啱啱嗰輪聯賽，曼城同阿仙奴悶和0比0，利物浦反勝白禮頓，依家喺榜首領先阿仙奴2分，今場主場出擊，仲要對住包尾嘅錫菲聯，同你講贏唔到你都唔信啦，不過主W得1.04倍，大細中位數又調高到4.5球，真係好鬼雞肋，惟有轉攻半場大啦。

睇番利物浦於晏菲路球場出擊一向搶韁，今季各項賽事24場主場，只有對曼聯嗰1場未能取得入球，合共射入75球，平均每場入超過3球，爭標大直路，「紅軍」面對弱旅當然會繼續搶攻，加上嚟緊星期日作客奧脫福踢「雙紅會」，更加要早啲鎖定勝局，畀主力休息。

錫菲聯近期頻頻喺中游球隊身上搶分成功，主要係球隊已經豁出去，採取主動戰術，一嚟就同對手鬥攻，踏入2024年踢咗11場，有8次半場開2球或上，睇番利物浦後防亦唔算穩陣，近5場都有失波，錫菲聯有機會偷雞入番粒，半場大絕對玩得過。

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