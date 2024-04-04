【英超】車仔鍊曼聯半大捧得過

今晚英超周中快車重頭戲，車路士主場硬撼曼聯。「車仔」主場出擊一向搶韁，希望喺初段先發制人，不過「紅魔」亦擅打閃擊戰，預計雙方一開波即入局駁火，1.5球半場大趁早買。（Now 621及611周五凌晨3時15分直播）

車路士陣容非常年輕，中前場嘅高爾彭馬、梅迪歷、尼高拉斯積遜等個個都充滿活力，而且主場踢得零舍主動，經常一開波即搶攻，近5次主場於上半場共入7球，其中4次先開紀錄，非常搶韁。可惜後生仔即係後生仔，明顯經驗不足未夠火候，好多時候領先之下想贏又怕輸，搞到進退失據，反而畀對手搶番主動，呢5仗上半場只有兩次沒有失波，4次半場全開2球或以上，非常大意。

另邊廂，曼聯於國際賽前有射手海倫傷愈復出，隊友拉舒福特、阿歷真度加拿祖亦腳風轉順，喺早前英足盃8強加時戲劇性淘汰利物浦，上場聯賽畀賓福特撳住嚟打下打和1比1，執番身彩，不過防線傷兵多唔慌穩陣。「紅魔」喺客場擅打閃擊戰，各項賽事近8場作客全部先開紀錄，其中6次在上半場已攻陷對手大門，力圖喺主隊未企穩陣腳下搶先機。睇番雙方近兩次正面交鋒，半場全開2球或以上，預計今仗大家一開波即搶攻，1.5球半場大有計。

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