希斯基：西悉主場全力捕獅

西悉尼流浪者今仗澳職主場對布里斯班獅吼，將希望可以錄得聯賽3連勝之餘，亦可以保持取得季後賽席位的資格。

西悉踏入3月後錄得3連敗劣績，但之後表現回勇，先後擊敗珀斯光輝及FC麥克阿瑟，重燃入季後賽的希望。

我認為，西悉以0比7大敗於墨爾本城腳下的賽事成為了轉捩點，事關他們之後知恥近乎勇，對上兩仗表現團結一致，為球隊重返正軌而努力。

班頓波里路雖然最近表現不錯，但桑尼傑圖面對FC麥克阿瑟時亦取得了首個球會入球，而他近兩仗亦交出2次助攻，對領隊馬高魯丹來說表現相當令人鼓舞。

另一邊廂，布里斯班獅吼近2仗全敗，距離聯賽前6位置越來越遠。我相信，他們需要在大踢進攻足球及保持後防表現緊密當中，取得平衡才可。

我認為問題是他們的踢法令到後防於應付對方反擊攻勢時變弱，而以0比1不敵威靈頓鳳凰的賽事正是一個好例子，對手只是欠運未能取得更多入球而已。

前線方面，米利奧斯歷應該可以為球隊提供入球及創造力威脅，而我認為湯馬士華定咸是一位得天獨厚的得分射手，如果隊友能夠為他製造到入球機會的話，他將會相當具危險性。

但我感到，西悉尼流浪者進入今場賽事前走勢較為強勁，我預計他們今仗將可再下一城，錄得聯賽3連勝成績，繼續力爭上游。