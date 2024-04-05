瘋狂激戰！曼聯補時失2球　3比4不敵車路士

周五(5日)凌晨英超瘋狂激戰，車路士主場同曼聯合演戲劇性入球Show。「紅魔鬼」喺早段先輸2球下，一度連追3球反超前3比2，點知去到補時階段風雲色變，喺第100同101分鐘被車路士再轟2球，「反轉再反轉」式3比4輸波，爭入前4希望受到嚴重打擊。

今場戰況高潮迭起，第一章係車路士屠殺戰，干拿加歷查4分鐘禁區內起腳，雖然角度欠奉，但奧拿拿落地太慢仍被射穿；車仔19分鐘再下一城，古古列拿助攻殺入禁區，被回防嘅安東尼馬菲奧斯撞跌，球證直指12碼，高爾彭馬操刀射成2比0。

賽事第二章係紅魔反擊戰，34分鐘車路士中場摩西斯卡些度自殺式回傳，阿歷真度加拿祖截到後單刀射入；5分鐘後達洛治左路傳中，般奴費南迪斯頭槌頂入追成2比2；67分鐘曼聯神奇反勝，安東尼馬菲奧斯右路精彩長傳，阿歷真度加拿祖接應頂成3比2。

補時嘅最終章形勢再反轉，達洛治禁區內魯莽撞跌馬度基，高爾彭馬命中12碼追成3比3平手，當時已經係補時10分鐘，但真正結局1分鐘後先出現，車路士快開角球，高爾彭馬禁區無人看管下起腳，省中麥湯米尼改變方向彈入，為車路士戲劇性贏4比3。

曼聯輸波後仍排第6位，落後第4位踢多1場嘅維拉11分，爭入前4難度極高，領隊坦哈格賽後表示：「我哋開局踢得好差，但大家見到曼聯之後控制晒戰局，踢得非常出色，我哋值得贏波，最後咁樣輸番係唔集中同冇運，12碼決定亦好值得商榷。」