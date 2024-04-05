拿度退出首個紅土大師賽　出戰法再添變數

西班牙傳奇球星拿度在社交平台發佈了讓球迷心碎的消息，因背傷問題仍未能復出，並退出蒙地卡羅泥地賽，這是紅土賽季最重要的熱身賽之一，令人更擔心他能否在今年法網上演最後探戈。

37歲的拿度去年已表明今年將是他生涯的最後一個賽季，而他自1月的布里斯班網賽後一直休戰，並計劃在紅土賽季復出，試圖衝擊法網向生涯第15個泥地大滿貫作準備，然而這位前世界「一哥」在社交平台帖文表示會退出本周六(6日)展開的蒙地卡羅泥地大師賽：「不幸地告訴你們，我不能參加蒙地卡羅比賽，我的身體不容許我出戰。」

拿度在蒙地卡地紀錄性贏得11屆冠軍，然而去年因傷缺陣，而今季復出亦僅在布里斯班網賽亮相，因臀傷問題在8強止步，隨後亦錯過了澳網、多哈及印第安韋爾斯等大賽。

「即使我每天都努力，並盡最大全力，並且有足夠決心去參加對我來說非常重要的賽事，但事實是我今天無法參加。」擁有22個大滿貫錦標的拿度無奈地表示：「我唯一能做的就是接受，並嘗試放眼不久將來，保持興奮及決心。」這位泥地專家的世界排名已跌至646位，原本他可使用第9名受保護排名躋身蒙地卡羅正賽，這也是今年首場紅土ATP1000級的大師賽。

拿度宣布退出蒙地卡羅網賽的消息，讓球迷心碎又擔心。有傳媒更指出「拿度退出蒙地卡羅大師賽，我認為他不會再參加比賽。」

至於西班牙小天王艾卡華斯周四（4日）則迎來一個特別日子，在西班牙埃爾帕爾多皇宮接受國王費利佩六世親自頒發的國王獎，以表揚他成為2022年西班牙最佳運動員。這位世界排名第3的網壇新勢力表示:「我們周圍都是西班牙各個領域的偉大運動員，三、四年前我根本沒想過會獲得這個獎項，我感到自豪。」艾卡華斯稍後將出戰蒙地卡羅網賽。