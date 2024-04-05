祖高爾：曼城兵多將廣係後上優勢

芸芸英超球隊中，沒有多少球隊能成為曼城的絆腳石，偏偏過去幾個球季水晶宮竟然有能力充當這個角色。

兩支球隊最近5次聯賽交鋒，曼城僅在其中兩場比賽中全取3分。 雖然最終這並沒有對曼城的成功產生太大影響，但由於今季的聯賽積分如此接近，曼城不能承受大意的失分，相信兩隊都會了解到近期這個對決的結果。

水晶宮最近的狀態很糟糕，過去10場聯賽只取得2勝，這使得他們已落後積分榜上半區多達12分。雖然他們應該護級無憂，但也不能再輸太多比賽。

我之前說過，前領隊鶴臣不幸地多次無法讓他最好的球員一起上場，而且由於馬克古希、米高奧利斯、森莊士東等關鍵球員的嚴重受傷，加上不少進攻球員輪流或一起缺陣，令球會雪上加霜。水晶宮隊的防守在英超位列中游，但進攻數據卻差強人意，入球數字排尾4，總射門中龍次數也是排在尾2，像伊比爾治伊斯和米高奧利斯這樣有級數的進攻球員，看來遲早會離隊他投，因此必須盡快解決進攻問題。

我在較早前的文章中談到，曼城可能感受到一點壓力，但他們很有可能在對阿士東維拉的比賽中輕鬆獲勝，讓每個質疑他們的人閉嘴。他們正正能做到，以4:1輕鬆的姿態擊敗維拉取勝。

我是菲爾科頓的忠實粉絲，每次看他的比賽賽總是賞心樂事。在前幾個球季中，我們將奇雲迪布尼視為藍月亮的核心，但由於他今季長時間的缺陣，科頓不得不擔起重任，今季英超貢獻了共21個入球及助攻，僅比射手艾寧夏蘭特少兩球，足見他的重要性。

我很驚訝地夏蘭特上仗被哥迪奧拿貶為後備，尤其考慮到與阿仙奴的比賽後他遭受的批評，還以為他要證明自己。不過，我認為這正正凸顯了曼城的兵多將廣和雄厚實力。我確信如果他在這場比賽中重回正選之列，定能重新找到射門鞋兼士哥，皆因他在對陣水晶宮的近兩場比賽中共入4球。

儘管這支南倫敦的球會最近在對戰曼城的比賽中取得不俗戰果，但我認為只是形式上的巧合，今仗將看不到任何驚喜，曼城將會輕鬆獲勝。