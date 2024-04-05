香港7欖大球場演最後探戈　球迷瘋狂盡興

「香港國際7人欖球賽2024」周五（5日）強勢開鑼，雖然天陰陰但絕對無影響球迷的熱情。由於今年將是最後一屆在香港大球場舉辦這項全球知名的體育盛事，有球迷專程來港觀賽，盼在賽事移師至啟德體育園舉行前，感受大球場氣氛。

今屆賽事門票已接近售罄，首天賽事已入座7成以上，傳統以來氣氛最熱鬧、最瘋狂的南看台接近迫爆，大批球迷打扮得古靈精怪，盡情投入賽事，又唱又跳，渾身解數為愛隊加油打氣，重現昔日熱鬧嘉年華。

來自澳洲球迷Richie及Sake一同入場力撐澳洲隊，他們提到自己是第1次來港觀戰，盼感受大球場氣氛，「當我們知道今屆應該是最後1次在香港大球場舉行，就下定決心要來香港比賽，因為香港大球場歷史悠久，很想藉這個機會感受這裏的氣氛，希望日後改變比賽地點後，氣氛會一樣熱鬧。」

另一位球迷張先生帶同兒子入場，表示已觀看香港7欖十多年，對往後賽事移至啟德體育園感到期待：「今次可能是最後一次在香港大球場舉行點都會有不捨，不過亦期待將來在啟德體育園舉辦後，會更多人更熱鬧。」