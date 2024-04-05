港超聯　旺角場爆「雙藍會」

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）為大家送上兩場直播賽事，頭場先由近期表現不佳的標準流浪，坐鎮青衣運動場主場面對剛於「賽馬會菁英盃」4強出局的大埔。尾場則在旺角大球場迎來「雙藍會」，「藍鳥」為追趕榜首理文一定出盡全力，嘗試攻破東方的銅牆鐵壁。（on.cc東網周六下午3時起按次收費直播）

傑志周中在「賽馬會菁英盃」4強絕殺大埔，順利殺入決賽，暫代主教練金東進（Kim）表示全隊目前士氣高昂，接下來雖迎來8日內第3戰，但未感太過擔心，對東方目標全取3分：「上場陣容有啲輪換，未入大軍名單嘅基爾頓、伊高沙托尼，今場同樣準備就緒。我哋之前踢亞冠都試過一周多賽，相信球員喺體能恢復上好有經驗，影響唔大。」

恩查傷愈復出後，連續兩場擔正，上場對大埔更貢獻兩次助攻，對東方他指有信心再下一成：「傑志最近已經連贏咗好多場，同埋啱啱對大埔雖然先落後，但我哋心態一直冇放棄，大家都好想贏埋剩餘嘅3項錦標。」提到自己的未來，這名前奧地利國腳承認完季後有意離隊，但坦言仍未與高層交流：「係我個人決定，因為養咗14年嘅愛犬上星期離世，對我同屋企人好大打擊。同埋經過18年職業生涯，自己都想照顧多啲家庭。」

東方上場以5比1大勝標準流浪，士氣大振，主教練盧比度就指出今場會以不同戰術，應付實力更強的傑志：「大勝係有助球隊建立信心，但我哋要向前看，我哋之前喺『高級組銀牌』決賽交過手，如果球隊可以踢出嗰場嘅水準，展現出當時嘅態度，我已經好滿意。」受肩傷困擾的鐘樂安，與洛迪古斯仍須要時間康復，今場上陣成疑。

有機會倒戈面對舊主的前鋒于楊（Bosley），就表示有信心擊敗對手：「我同巴拉克由青年軍開始就踢傑志，感覺係好熟悉，我哋東方現時狀態好好，唔止係想畀多啲壓力對手，係想贏。」Bosley尤其希望與老友陳晉一交手：「對到佢會係其中一個最期待嘅時刻，大家都會估對方踢法。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 15.羅拔圖 5.艾里奧 33.拉美治

中場：17.米基爾 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：99.潘沛軒 89.恩查 8.伊高沙托尼

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：17.柳志成 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：19.于楊 7.巴科爾 11.黃皓雋