7欖銀劍賽　香港男隊首仗險勝中國

「香港國際7人欖球賽 2024」周五（5日）於香港大球場展開，晚上舉行專為亞洲列強而設的「Melrose 銀劍賽」，香港男女代表隊首戰皆與中國交鋒，最終兩支香港代表齊齊勝出，其中男隊以兩分險勝，有個好開始。

香港男隊面對中國，開局不算順利，被對方達陣成功先告落後，但港將在大批主場球迷打氣下愈戰愈勇，憑蔡紀駿兩度達陣，反超14比5完半場。港隊換邊後再有薩耶斯達陣，繼續擴大差距。惟正當看似大局已定之際，中國隊兩度達陣成功，比賽末後追至17比19，令現場氣氛頓時變得緊張，幸好港將守住中國隊反撲，以19比17險勝，周六（6日）會硬撼宿敵日本。

是役兩度達陣，助港隊半場前取得領先的蔡紀駿表示，球隊操練時有為落後定下應對方案，加上球迷熱烈打氣，才令大家順利反勝，：「一眾港隊球迷開賽後，就不停為我們吶喊助威，使大家保持高昂鬥志，令我們反敗為勝。」他亦非常享受在香港大球場作賽，盼日後賽事轉往啟德體育園後，能維持好氣氛。

同日較早前上演1場「Melrose 銀劍賽」女子組賽事，最終港隊以19比12擊敗中國，周六與泰國交手。