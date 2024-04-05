希斯基：墨爾本打吡 「勝利」在望

我知道，墨爾本打吡一直都是一場高強度的賽事，故此，今場墨爾本勝利及墨爾本城的對碰，對雙方來說別具意義。

事隔一段日子，墨爾本勝利終於首次在澳職聯賽榜壓過墨爾本城，既有領先同市死敵的8分優勢，同時亦有望衝擊常規賽的冠軍寶座。

我認為勝利能夠於陣容上取得平衡，領隊普波域應記一功，皆因他成功帶領球員團結一致，願意為球隊而努力。

科拿路利於面對珀斯光輝的聯賽梅開二度後，暫時以17個入球領先聯賽神射手榜，他不但可以撕破對方防線，更加是隊友學習的榜樣。我認為，墨爾本城最近正正欠缺這一種能引領球隊向前的球員。

墨爾本城今季表現不穩，在錄得3場聯賽不失球成績，當中包括主場7比0大勝西悉尼流浪者，但上輪聯賽卻意外地以1比2敗走中岸水手。

不過，我預期他們在今場打吡戰將會交出最好表現，向對手墨爾本勝利作出挑戰，事關他們前兩次碰頭都能夠在互無紀錄下打成平手。

托爾基阿斯蘭是墨爾本城陣中，其中一位令我留下深刻好印象的球員，他首季征戰澳職賽場便入球及助攻頻頻。另外，我亦相當高興看到18歲射手卡普托能夠經常上陣比賽，並以好表現報答主帥維迪馬對他的信任。

今場賽事將會相當緊湊，但我相信墨爾本勝利最終可以獲勝，全取3分。