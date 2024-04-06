英超早場　曼城半場W撞冧水晶宮

英超頭場，「3哥」曼城作客水晶宮。「藍月亮」上仗收起艾寧夏蘭特照樣大炒維拉，菲爾科頓弗到爆冇有怕，加上嚟緊周中歐聯要硬撼皇馬，今仗必定想速戰速決，半場客勝有計。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

曼城之前聯賽接連打和利物浦同阿仙奴，氣勢似乎有回落迹象，但對手畢竟係爭標勁敵，打得小心謹慎亦無可厚非。曼城周中快車作客實力分子阿士東維拉，主帥哥迪奧拿大膽收起射手艾寧夏蘭特同中場核心奇雲迪布尼，幸好代替迪布尼充當「10號位」嘅菲爾科頓冇令哥帥失望，大演帽子戲法協助球隊大勝4比1，今季聯賽首度擊敗前5球隊，信心返晒嚟。

由於曼城下周中歐聯8強首回合要造訪皇馬，唔排除哥帥今仗會繼續輪換，但就算派出部分主力，亦都想盡快鎖定勝局，等佢哋早啲休息備戰歐聯。查實「藍月亮」客場最鍾意先發制人，連盃賽在內近4場作客全部半場領先，非常搶韁。

另邊廂，水晶宮自從由新帥格拉斯拿中途接手，為搶分護級更加注重防守，失波數字確係減少，但無疑犧牲咗進攻，呢支倫敦球隊近6場聯賽只入7粒，其中3球更喺對弱旅般尼取得，周中快車又以0比1輸畀般尼茅夫，守強於攻，對住「藍月亮」嘅閃擊戰冇還手之力，隨時半場都頂唔住。

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