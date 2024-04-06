港超聯　一肚火！大埔攞標準流浪嚟出氣

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）另1場頭場，標準流浪坐鎮青衣運動場惡鬥大埔。近期走勢欠佳的流浪派出林遼太與林堂真鎮守中路，林嘉緯及林衍廷控制中場，前線三叉戟為伊巴謙、劉智樂及上形洋介；「綠戰士」方面，鍾偉強聯同比迪高在兩側發動攻勢，支援盧卡斯及馬卡雷拿攻堅。（on.cc東網周六下午3時起按次收費直播）

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

7 劉智樂

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

16 林衍廷

18 上形洋介

21 伊巴謙

23 林堂真

44 神田夢實

大埔正選：

94 謝家榮 ［GK］

7 馬卡雷拿

11 盧卡斯

12 謝臣

14 馬高斯山度士

16 陳肇鈞

26 李家豪

33 加比爾 ［C］

70 比迪高

80 鍾偉強

99 鄭子森

標準流浪後備：

13 陳冠燊 [GK]

6 杜國榆

17 龍梓軒

19 姚浩明

20 趙正宇

22 馬榕生

25 梁凱俊

55 基藍馬

89 歐陽耀冲

大埔後備：

1 錢兆琛 ［GK］

41 林志基［GK］

3 潘子希

4 馮冠鳴

8 彭欽蓬

20 王顯琛

25 張力行

27 黃祖心

31 翁煦濤

55 袁熙懃

77 郭縉諾

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）為大家送上兩場直播賽事，頭場先由近期表現不佳的標準流浪，坐鎮青衣運動場主場面對剛於「賽馬會菁英盃」4強出局的大埔。尾場則在旺角大球場迎來「雙藍會」，「藍鳥」為追趕榜首理文一定出盡全力，嘗試攻破東方的銅牆鐵壁。（on.cc東網周六下午3時起按次收費直播）

標準流浪上場再以1比5大敗予東方，近7場聯賽輸了6場，總監李輝立（Philip）承認今季屬於失敗，但他仍不忘鼓勵一班球員，希望他們可以重新振作：「當然外援揾得差你可以怨我，但有啲係個別球員揾番嚟，佢哋都要負責任，唯有自己落力啲踢去彌補。但依家都冇得埋怨，唔係咁嘅士氣點樣埋尾？對邊隊都唔夠人踢。」陣容方面，基藍馬及歐陽耀冲可以候命，惟上場領紅的陳耀祖要坐波監。

林遼太早前因大腿傷患返回日本治療，養傷多時後，上場終於傷愈復出，他坦言狀態仍未回復至最佳水平。球隊最近戰績差勁，今場更要面對前列份子大埔，這名日本中場認為需要盡快改善防守：「最近好多失波都係來自我哋犯錯，或者唔夠集中，希望自己返到嚟，可以改善華人、外援之間喺場上嘅溝通，盡量減少失波。」

大埔周中於「賽馬會菁英盃」4強力戰下不敵傑志，主教練李志堅承認失利對球隊士氣難免有影響，並指出「綠戰士」7日內要面對第3場比賽，體能會是一大挑戰。大埔首循環曾以1比0小勝流浪，「堅Sir」相信今場戰況依然會緊湊：「流浪季中大幅度換人，係要時間適應，佢哋陣中仍有好多好球員，相信呢場都係1球上落。」羅振庭與馮冠鳴有傷在身，是役上陣成疑。

鄭子森就希望在今場踢出好表現，彌補上場盃賽出局的遺憾。出任左閘的鄭子森，就認為流浪陣中仍有不少具質素猛將壓陣，尤其需要加以提防一隊前鋒組合：「流浪係好依靠伊巴謙同『樂仔』（劉智樂），上次我都係同伊巴謙對位，熟悉佢嘅踢法，但我哋唔需要理會流浪近況如何，只要做好自己部署，相信可以擊敗對手。」