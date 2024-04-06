港超聯　旺角場爆「雙藍會」

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）在旺角大球場爆發傑東大戰，由傑志主場面對東方。「藍鳥」今場盡遣6名外援，由拉美治鎮守後防，基爾頓、查理史葛和米基爾組成中場，入球重任落在迪美路夫、伊高沙托尼身上。東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍丹尼爾扼守中路，馬高斯在中場掃蕩，巴科爾負責攻堅。（on.cc東網周六下午6時按次收費直播）

傑志正選：

1 王振鵬 [GK]

2 羅梓駿

4 查理史葛

5 艾里奧 [C]

8 伊高沙托尼

10 基爾頓

17 米基爾

26 羅素

27 迪美路夫

33 拉美治

99 潘沛軒

東方正選：

1 葉鴻輝［GK］

2 賀爾

3 高素巴耶夫

7 巴科爾

11 黃皓雋

14 余在言

16 梁振邦

21 丹尼爾

23馬希偉

27 馬高斯

傑志後備：

91 石皓心 [GK]

15 羅拔圖

16 陳俊樂

19 黃洋

28 鄭展龍

32 袁振謙

70 楊焯鈞

74 甘智健

90 祖連奴

95 陳晉一

96 馬斐

東方後備：

26 廖富源［GK］

40 鍾凱文 ［GK］

6 郭崇毅

8 巴拉克

15 黃浩然

17 柳志成

19 于陽

31 吳宇㬢

33 高銘浩

42 楊棟棋

44 柏拔

88 張文浩

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）為大家送上兩場直播賽事，尾場則在旺角大球場迎來「雙藍會」，「藍鳥」為追趕榜首理文一定出盡全力，嘗試攻破東方的銅牆鐵壁。

傑志周中在「賽馬會菁英盃」4強絕殺大埔，順利殺入決賽，暫代主教練金東進（Kim）表示全隊目前士氣高昂，接下來雖迎來8日內第3戰，但未感太過擔心，對東方目標全取3分：「上場陣容有啲輪換，未入大軍名單嘅基爾頓、伊高沙托尼，今場同樣準備就緒。我哋之前踢亞冠都試過一周多賽，相信球員喺體能恢復上好有經驗，影響唔大。」

恩查傷愈復出後，連續兩場擔正，上場對大埔更貢獻兩次助攻，對東方他指有信心再下一成：「傑志最近已經連贏咗好多場，同埋啱啱對大埔雖然先落後，但我哋心態一直冇放棄，大家都好想贏埋剩餘嘅3項錦標。」提到自己的未來，這名前奧地利國腳承認完季後有意離隊，但坦言仍未與高層交流：「係我個人決定，因為養咗14年嘅愛犬上星期離世，對我同屋企人好大打擊。同埋經過18年職業生涯，自己都想照顧多啲家庭。」

東方上場以5比1大勝標準流浪，士氣大振，主教練盧比度就指出今場會以不同戰術，應付實力更強的傑志：「大勝係有助球隊建立信心，但我哋要向前看，我哋之前喺『高級組銀牌』決賽交過手，如果球隊可以踢出嗰場嘅水準，展現出當時嘅態度，我已經好滿意。」受肩傷困擾的鐘樂安，與洛迪古斯仍須要時間康復，今場上陣成疑。

有機會倒戈面對舊主的前鋒于楊（Bosley），就表示有信心擊敗對手：「我同巴拉克由青年軍開始就踢傑志，感覺係好熟悉，我哋東方現時狀態好好，唔止係想畀多啲壓力對手，係想贏。」Bosley尤其希望與老友陳晉一交手：「對到佢會係其中一個最期待嘅時刻，大家都會估對方踢法。」