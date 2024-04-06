港超聯　冠忠南區2比1搞掂港會

周六（6日）假香港仔運動場上場1場「中銀人壽香港超級聯賽」，冠忠南區主場鬥港會。結果南區憑杜馬思及李小恆，上下半場各入1球，以2比1小勝靠莊馬仕比賽後段扳回一城的港會。

南區改由顏翱天把守大關，基斯與杜馬思坐鎮後防，佐佐木周於中場串聯，李小恆與艾華負責兩翼側擊，支援箭頭史提芬彭利拿。港會繼用費利皮爾及劉學銘鎮守後防中路，簡嘉亨及泰亞高復任正選，與里奧聯手於前線衝鋒陷陣。

主場出擊的南區開局優勢明顯，7分鐘南區快攻機會，史提芬彭利拿的射門，被港會門將邁亞沒收。15分鐘，陳凱柏開出角球，杜馬思楔前柱一頂入網，為主隊先拔頭籌。26分鐘，鞠盈智高波傳入禁區，伏兵遠柱的李小恆接應一射，被邁亞封出底線。42分鐘，白星馳開出角球，劉學銘躍起一頂，僅僅偏離目標。

易邊再戰，港會搶回不少攻勢，47分鐘，簡嘉亨左路壓落底線窄位起腳，省中南區守將出界。48分鐘後，李俊諺傳中，門前接應的泰亞高未能將皮球撞入網。52分鐘，簡嘉亨底線傳中，泰亞高接應頭鎚攻門，被顏翱天托出底線。比賽後段再掀起高潮，87分鐘，後備入替的趙聡悟交出直線，李小恆單刀射入，為南區拉開比數。但港會僅僅1分鐘後，就憑莊馬仕勁射破網扳回一城，可惜為時已晚。最終南區將2比1勝局保持到完場。

南區主教練楊正光就對戰果感滿意，但認為球隊發揮在水準之下：「有兩至三周冇比賽，狀態係唔理想，冇表現出應有水準，幸好呢場唔係菁英盃4強，要正視問題。」楊正光承認為應付下周中「賽馬會菁英盃」4強戰，今場陣容作出調動，令球員難以適應。南區今季4次面對港會，李小恆每場都能斬獲入球，楊正光不忘大讚這位翼鋒表現：「知道佢熟悉港會所以派佢踢正選，開心見到佢再有波入。」

港會主教練東尼咸美頓，就認為球隊下半場表現明顯有改善，但承認球隊對未能搶分感失望：「球員落足全力顯示出爭勝心，但依然冇辦法搶到分，兩隊把握力係有分野。」