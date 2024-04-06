防守硬淨　白禮頓細盤頂住「仙」

英超爭霸3雄鼎立，輪到阿仙奴出場，佢哋要作客防守硬淨嘅「海鷗」白禮頓，而且仲要為下星期歐聯對拜仁慕尼黑留力，勢必陷入苦戰。「兵工廠」近期踢法穩陣行先，今場唔似會係激烈駁火，博2.5球嘅入球細先係上算。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

「海鷗」白禮頓喺迪沙比執教下，進攻同防守都極具效率，佢哋喺主場出擊已連續14場不敗，強如曼城同利物浦造訪佢哋主場都要失分，阿仙奴今場自然唔敢輕率搶攻。

不過，白禮頓近期進攻火力下滑，日本國腳三笘薰等主力受傷，安素法迪又因狀態低迷被雪藏，要撕破阿仙奴防線亦唔容易，白禮頓勝在防守頑強，近5仗主場有4次總入球開2球或以下，就算贏輸都係一、兩球上落。

至於客隊「英超2哥」阿仙奴方面，佢哋能夠同利物浦、曼城咬住，防守力強係最大原因，佢哋目前只失24球，數字係全英超最低，尤其去到季尾衝刺階段，踢法更加趨向穩中求勝，近5場比賽有4場保持不失，聯賽作客亦連續4場零失球，威廉沙列巴同加比爾馬加希斯嘅中路防守滴水不漏。既然兩軍都係靠銅牆鐵壁搵食，呢場2.5球細盤值得捧場。

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