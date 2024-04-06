亞冠聯外圍賽　香港東方第3戰憾負　照首名晉級次圈

香港甲一球隊香港東方周六（6日）出戰第3場亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）首階段外圍賽，最終香港東方以83：80告負，但仍以較佳對賽成績力壓柏維拿萬隆位列榜首，篤定首名晉級次階段外圍賽。

由於香港東方前兩仗，已擊敗森美蘭金群利金鹿及柏維拿萬隆，因此就算球隊是役不敵兩戰全敗的Bishrelt Metal，與較早前贏波柏維拿萬隆同樣錄得2勝1負，仍能以較佳對賽成績位列榜首，篤定首名晉級下1圈外圍賽。

香港東方首節與Bishrelt Metal打得緊湊，葉耀邦接應麥洛連妙傳放入兩分，一度拉開至16：8，不過對方其後大舉反撲，打出1段10：0的攻勢，包括Jeantal Cylla1球3分，一求反超兩分，幸好艾臣道夫挺身而出，連奪5分，助香港東方領先21：18完首節。

基拔第2節初段兩罰全中後，再兩求助攻吳松峻射入3分球，之後卜聿揚大力入樽，加上梁嘉顯上籃得手，助球隊拉開34：23，逼使對方叫暫停，雖然香港東方其後手感下滑，但仍以44：35完成上半場。

Bishrelt Metal第3節嘗試力追，Christopher Randolph Blake攻入3分球，Jeantal Cylla入樽後，追至僅落後47：48，香港東方就不斷依靠基拔及麥洛連取分，可惜遲遲未能再度拉開，麥洛連完第3節前放入兩分，令香港東方以63：60領先入最後1節。

兩隊其後繼續僵持，今場手感火熱的梁嘉顯接應基拔傳送，射入3分球，惟Uuganbayar Tumenbayar 隨即於中距離還以顏色，其後Bishrelt Metal更一舉反超至74：71，之後Sukhbat Batzorig射入高難度3分，助球隊拉開4分優勢。

苦苦追趕的香港東方到讀秒階段，終於憑基拔兩罰全中反超80：79，惟Bishrelt Metal卡緊接攻勢憑Enkhbayasgalan Amarbayasgalan搶下籃板後冷靜射入兩分，加上基拔打處理最後1擊，被對方偷球後快攻入樽，最終香港東方以80：83落敗。

數據方面，香港東方以麥洛連取得全隊最高的22分12籃板最為突出，梁嘉顯以8投6中的高效命中率攻入16分，惟主力基拔手感冰冷，僅12投3中收穫11分，但亦傳出10次助攻。