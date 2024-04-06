港超聯　傑志失分！「雙藍會」窿對窿

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）在旺角大球場爆發「雙藍會」，由傑志主場面對東方。東方整場表現較佳，但在連番失機下，僅與「藍鳥」踢成0比0，雙方各得1分。

「藍鳥」今場盡遣6名外援，由拉美治鎮守後防，基爾頓、查理史葛和米基爾組成中場，入球重任落在迪美路夫、伊高沙托尼身上。東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍梁振邦扼守中路，馬高斯、丹尼爾在中場掃蕩，巴科爾負責攻堅。

東方甫開賽即反客為主，10分鐘梁振邦交出長傳，巴科爾單刀被王振鵬出迎封走。23分鐘余在言傳中，巴科爾禁區接連起腳卻被對方後衞擋走。隨後比賽出現小插曲，本身有牌在身的艾里奧，蓄意拉跌巴科爾，但球證只判犯規，未有再出示黃牌將他驅逐離場，引起東方職球員激烈投訴。直至41分鐘，傑志才出現今場第一腳攻門，但米基爾勁射角度太正，半場兩隊互交白卷。

易邊後兩隊互相搏槌，東方黃皓雋推大位起腳被擋，巴科爾補射高出，傑志則有迪美路夫遠射被葉鴻輝接實。「藍鳥」隨後換入陳晉一、祖連奴，但78分鐘差點失守，巴科爾起腳被王振鵬擋出，前者再順勢斬入禁區，但尾柱的黃皓雋頭槌，被艾里奧成功護空門。87分鐘馬高斯起腳被王振鵬撲出，後備入替的于楊門前又炒高。最終兩隊互交白卷，「藍鳥」落後榜首理文1分。