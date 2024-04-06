港超聯　地區打吡！均業北區惡鬥深水埗

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）假北區運動場上演地區打吡，由均業北區主場迎戰深水埗。力爭擺脫連敗頹勢的北區，地頭出擊為3分必定精銳盡出，至於深水埗戰力已今時不同往日，有能力報首循環落敗一戰之仇。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

均業北區上場不敵大埔，繼續排第8，賽前落後港會兩分，主教練梁志榮表示球隊目標取得聯賽5至7名，今場一定會全力爭勝。季初曾在首循環擊敗深水埗，但「細榮」認為對方過去半年轉變很大，需要小心防範：「深水埗換咗教練同好多球員，又有一位好有經驗嘅門將。見到近幾場佢哋入波都多，要小心死球、兩邊傳中，同埋禁區外遠射。」值得一提，韋法頓、馬圖斯刑滿復出，張俊軒則累積5黃要停賽。

上場與羅港威組成華人鋒線的朱偉鈞，表現不俗之餘，更攻入加盟北區後首球，他承認二人踢出來的效果不算太差，但在射門命中率等細節上仍有待提升。「偉鈞」續指今季未有定下入球數字，只希望能繼續表現自己：「我當年喺夢想FC跟過『細榮Sir』兩年，佢知道我長處，上場賽前都不斷叫我多啲跑動、展示活力，畀咗我好大信心。」

深水埗上場擊敗香港U23，斬獲今季聯賽第2勝，主教練陳浩然認為贏波無疑提升了球隊信心。季初深水埗曾以1比4不敵北區，認為指出對手踢法較搶韁，提醒球員必須由比賽初段開始就要非常集中：「北區係行軍速率好快嘅球隊，進攻能力好好，而且好多場波喺早段就領先，我哋喺防守更加要做好啲，呢場都會以搶分為目標。」

作為深水埗陣中次席射手的尼高拉斯，季初對北區曾攻入開齋波，他表示有信心再有「士哥」：「如果我保持集中，等待啱嘅時機，我有信心把握到機會，但無輪邊個入波都好，最終只係想球隊贏波。首循環我哋喺主場輸畀北區，但當時好多球失波都可以避免，相信呢次可以復到仇。」

【兩隊預計正選陣容】

均業北區

門將：1.林駿杰

後衞：77.何浚皓 3.柏度 6.葉卓文 4.韋法頓

中場：11.肯迪 5.卡爾特納 10.羅曉聰

前鋒：9.羅港威 13.朱偉鈞 27.林樂勤

深水埗

門將：1.梁興傑

後衞：20.波比 72.拿亞 14.宋柱浩 15.尼高拉斯

中場：24.顏卓彬 6.雲尼馬高域 22.小田倉康太

前鋒：77.張廣然 99.鄧嘉 10.蘇沙