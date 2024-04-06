不設買斷條款　辛祖要自己說服曼聯放人

季中外借多蒙特獲得重生嘅查頓辛祖，由於合約不設買斷條款，今季尾按合約要返回曼聯，據報多蒙特希望以3,000萬歐元(約2.55億港元)轉會費向曼聯買斷，但關鍵係查頓辛祖必須說服曼聯放人。

查頓辛祖2021年7月以7,300萬鎊，亦即當時嘅8,500萬歐元由多蒙特轉會曼聯，不過加盟曼聯後表現未如理想，今季季初更出現將帥不和，查頓辛祖被罰禁止參加一隊操練及禁止進入飯堂，辛祖亦拒絕道歉，揚言等待坦哈格被辭退，結果今年1月被外借返回母會多蒙特。

《體育圖片報》報道，查頓辛祖重返多蒙特後表現甚佳，上陣11場交出2球2助攻，不過多蒙特財力有限，只能支付查頓辛祖一半薪酬，據報辛祖在曼聯年薪為1,800萬歐元，多蒙特只能支付900萬歐元，不過辛祖就算人工減半仍希望長留多蒙特。

多蒙特打算付出3,000萬歐元，向曼聯回購查頓辛祖，比當年轉會費8,500萬歐元大幅減少5,500萬歐元，曼聯勢必蝕大本，由於借用期不設買斷條款，因此要由查頓辛祖本人向曼聯游說才能成事。