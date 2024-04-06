祖高爾：雙紅會利物浦誓降魔復仇

曼聯早前已經在英足盃的賽場上，阻止了最後一季帶隊的高普捧得英足盃的希望，今仗相信他們也希望能對紅軍捧得英超冠軍的願望，帶來致命一擊。

曼聯在經歷了周中對車路士的過山車式比賽後，需要盡快重新振作，應付周末另一死敵利物浦到訪奧脫福球場。

我認為對車路士的比賽很完美地總結了曼聯今季的縮影。在一場比賽中擁有糟糕的開局，然後逐漸重新投入比賽並戰鬥，利用他們的年輕球員出色表現，讓他們追和甚至反超前，到最後未能好好控制球賽之餘，更要反勝為敗，白費整場下來作出的努力。

儘管曼聯陣中不乏經驗老到的球員，例如哈利馬古尼、莊尼伊雲斯、般奴費南迪斯和卡斯米路等，但球隊往往在關鍵時刻顯得很幼稚。他們在過去4場聯賽中已經3次在領先下失分而回，令人相當驚訝。

拉舒福特沒有在史丹福橋球場正選登場，是主帥坦哈格的一個重大決定，儘管最後取而代之阿歷真度加拿祖和安東尼馬菲奧斯是入波關鍵，但曼聯還是輸掉了比賽，所以結果論來說這個變動並沒有奏效。不過，我認為這是來自坦哈格向球員發出的警告，令他們知道表現不佳的話，沒有人是不可放棄的，每個球員都需出盡努力證明自己配得起穿上紅魔鬼的球衣。球員對遭受這些待遇的反應通常極端不一，所以如果拉舒福特在周日正選登場，且看他在場上會有何反應回應領隊。

幾周前英足盃的比賽在奥脫福慘被淘汰後，利物浦矢志要在今場英超復仇。英足盃的出局對紅軍來說是一個沉重打擊，但我認為他們會從那場比賽中吸取教訓並從中學習，今次利物浦如果再次取得領先的話，我認為高普絕對不會允許球隊放慢步伐讓紅魔有喘息空間。

利物浦與另一爭冠熱門阿仙奴一樣狀態極佳，在過去的5場比賽中取得4場，其中一名球員的狀態尤其出色。

阿歷斯麥亞里士打在過去的4場聯賽中，貢獻了7個入球，自年初以來已經成為利物浦真正的關鍵球員。季初的時候利物浦的中場可以說是球隊中最薄弱的一環。雖然蘇保斯拉爾、居迪斯鍾斯和哈維艾利洛等人各自都有出色的個人表現，但他們並沒有凝聚成一個整體。然而，當遠藤航逐漸適應英超站穩陣腳後，讓麥亞里士打有在前場自由發揮的空間，可以在比賽的關鍵時刻發揮其最近光芒的表現，他與曼聯小將馬恩奧的中場對決，絕對是今仗一大看點。

無論雙方狀態如何，雙紅會永遠都是一場對雙方艱難的比賽。然而，考慮到周中的比賽將給這支曼聯帶來沉重的壓力，同時利物浦矢志為上個月英足盃遭淘汰而復仇，以他們近期的攻力，將令失球頻頻的紅魔難以招架。我預測利物浦獲勝並保持聯賽榜首領先地位。