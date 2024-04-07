阿仙奴炒白禮頓　夏維斯爆發搣「水貨」標籤

英超爭冠份子阿仙奴全速開動，周日(7日)凌晨作客3比0大炒禮頓，擊破對方逾7個月嘅英超主場不敗身，暫時壓倒今晚(7日)先踢嘅利物浦登上榜首。德國國腳夏維斯今仗交出1射1傳，滿場飛表現獲選最佳球員，今季英超入球數已超過之前交力車路士任何一季，成功搣甩「水貨」標籤。

雖然周中歐聯要鬥拜仁慕尼黑，但阿仙奴今仗並冇留力，33分鐘由加比爾捷西斯博到12碼，布卡約沙卡操刀射入。白禮頓今仗表現唔差，強力逼搶一度令阿仙奴出現混亂，不過62分鐘夏維斯接應佐真奴傳中射入，成為「兵工廠」嘅定心丸，86分鐘夏維斯回防搶波後，交靚直線畀李安度杜沙特單刀建功，助阿仙奴大勝3比0。

夏維斯季前由車路士加盟後，一度被質疑係「水貨」兼今季最差收購，不過季中融入球隊後開始爆發，近7場聯賽貢獻5入波+4助攻，今季9個英超入波係佢登陸英超後最高紀錄，而且多次回防解圍兼有100%攔截成功率，獲選為今場最佳球員係實至名歸。

阿仙奴領隊阿迪達賽後大讚夏維斯：「佢對球隊有好大影響力，我一直覺得佢嘅表現好全面，依家連入球數字都愈嚟愈好，我哋嘗試為佢提供最適合發揮嘅環境，畀佢需要嘅信心，夏維斯已經贏得所有教練同隊友嘅信任同支持。」