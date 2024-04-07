畢爾包捧西班牙盃冠軍　皇馬巴塞都送上祝福

周日(7日)凌晨西班牙盃決賽，畢爾包同馬略卡激戰120分鐘仍然打和1比1，需要以互射12碼分勝負，最終畢爾包4射全中，贏4比2，相隔40年，再次奪得呢項錦標，兩大豪門皇馬同巴塞隆拿都發文恭賀。

由於皇馬及巴塞一早出局，令今屆西班牙罕有出現「平民版」決賽，賽前被睇低一線嘅馬略卡反而有驚喜演出，上半場21分鐘憑中場丹尼洛迪古斯射入打開紀錄。不過，換邊後冇耐，畢爾包就由中場奧漢辛斯特入波扳平1比1。

其後戰局陷入拉鋸，加時亦冇波入，需要互射12碼分勝負，馬略卡中場文奴摩蘭尼斯主射，被門將阿基利薩巴拉撲出，仲有前鋒尼曼查拉當積射失，反觀畢爾包4射全中，成為最後贏家。

畢爾包自1984年之後，終於再嘗西班牙盃冠軍滋味，球隊史上第25次獲得呢項錦標，僅次於31次捧盃嘅巴塞隆拿，甚至多過皇馬5次。

賽後兩大豪門識英雄重英雄，喺社交網發文祝賀畢爾包，皇馬官方：「祝賀畢爾包同佢哋嘅球迷，當之無愧奪得西班牙盃冠軍。」至於巴塞：「恭喜畢爾包捧西班牙盃冠軍。」

值得一提，畢爾包教練華爾維迪亦曾經協助巴塞奪得1次西班牙盃及2次西甲冠軍，佢教波生涯已累積11項冠軍。