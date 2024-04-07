港超聯　地區打吡！均業北區惡鬥深水埗

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）在北區運動場上演「地區打吡」，均業北區坐鎮主場迎戰深水埗。主隊有刑滿復出的韋法頓扼守後防，何振廷、羅曉聰及伊泰路組成中場鐵三角，協助羅港威、黃偉國及朱偉均爭取入球；客隊方面，派出鄧嘉、拿亞及小田倉康太等6名外援擔正，尼高拉斯和張廣然先列後備。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

均業北區正選：

1 林駿杰 ［GK］

4 韋法頓

5 卡爾特納

8 伊泰路

9 羅港威

10 羅曉聰

13 朱偉均

14 何振廷 ［C］

27 林樂勤

73 黃偉國

94 韋健豪

深水埗正選：

1 梁興傑 ［GK］

6 雲尼馬高域

8 艾雲馬高域

9 鄧子均

10 蘇沙

14 宋柱浩

20 波比

22 小田倉康太

24 顏卓彬［C］

72 拿亞

99 鄧嘉

均業北區後備：

16 張桂華 [GK]

3 柏度

7 馬圖斯

11 肯迪

17 周家樂

18 戴子軒

21 蘇啟浚

22 劉君正

33 蕭世充

47 王力威

75 李昀洛

77 何浚皓

深水埗後備：

28 戴廷匡 ［GK］

31 李溢晉 ［GK］

2 楊學敏

3 劉家城

4 基奧

11 黃靖揚

13 彭靖揚

15 尼高拉斯

16 張志昊

23 奧斯卡

41 梁星耀

77 張廣然

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）假北區運動場上演地區打吡，由均業北區主場迎戰深水埗。力爭擺脫連敗頹勢的北區，地頭出擊為3分必定精銳盡出，至於深水埗戰力已今時不同往日，有能力報首循環落敗一戰之仇。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

均業北區上場不敵大埔，繼續排第8，賽前落後港會兩分，主教練梁志榮表示球隊目標取得聯賽5至7名，今場一定會全力爭勝。季初曾在首循環擊敗深水埗，但「細榮」認為對方過去半年轉變很大，需要小心防範：「深水埗換咗教練同好多球員，又有一位好有經驗嘅門將。見到近幾場佢哋入波都多，要小心死球、兩邊傳中，同埋禁區外遠射。」值得一提，韋法頓、馬圖斯刑滿復出，張俊軒則累積5黃要停賽。

上場與羅港威組成華人鋒線的朱偉鈞，表現不俗之餘，更攻入加盟北區後首球，他承認二人踢出來的效果不算太差，但在射門命中率等細節上仍有待提升。「偉鈞」續指今季未有定下入球數字，只希望能繼續表現自己：「我當年喺夢想FC跟過『細榮Sir』兩年，佢知道我長處，上場賽前都不斷叫我多啲跑動、展示活力，畀咗我好大信心。」

深水埗上場擊敗香港U23，斬獲今季聯賽第2勝，主教練陳浩然認為贏波無疑提升了球隊信心。季初深水埗曾以1比4不敵北區，認為指出對手踢法較搶韁，提醒球員必須由比賽初段開始就要非常集中：「北區係行軍速率好快嘅球隊，進攻能力好好，而且好多場波喺早段就領先，我哋喺防守更加要做好啲，呢場都會以搶分為目標。」

作為深水埗陣中次席射手的尼高拉斯，季初對北區曾攻入開齋波，他表示有信心再有「士哥」：「如果我保持集中，等待啱嘅時機，我有信心把握到機會，但無輪邊個入波都好，最終只係想球隊贏波。首循環我哋喺主場輸畀北區，但當時好多球失波都可以避免，相信呢次可以復到仇。」