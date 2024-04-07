「衛斯理兄弟」大讚南看台派對超正：跳到腳軟！

香港國際七人欖球賽一連三日於香港大球場舉行，今屆賽事吸引特別嘉賓《哈利波特》電影系列中飾演「衛斯理兄弟」的占士菲力普斯(James Phelps)和奧利華菲力普斯(Oliver Phelps)入場睇波，兩人笑言雖然在南看台跳到「腳軟」但大球場的熾熱氣氛令他們相當難忘。

菲力普斯兄弟都是欖球狂熱份子，但自從接拍《哈利波特》系列電影之後，為免受傷要放棄這項對抗性極高的運動。奧利華菲力普斯說，之前已很期待來看香港七欖，在七欖球迷心中，香港賽有著特別的地位：「一說到世界七欖系列賽就一定會知道『Hong Kong Sevens』，這是世界聞名的比賽，球迷從世界各地而來，悉心打扮聚在一起開音樂派對，很有特色。」

占士菲力普斯亦大讚：「嘩！香港大球場氣氛真的超正，近4萬人一起歡呼打氣，令人很難忘。我們去了南看台那邊，球迷可以用瘋狂來形容！大家又唱又跳，像一場盛大的派對，好好玩！不過下次我可能要穿對更舒適的鞋，在南看台跳得太多，有點累，哈哈！」

今次是兩兄弟繼2021年後再度訪港，球場亦有不少球迷認出他們，與兩人合照，占士菲力普斯直言感到窩心：「今次來看吃了菠蘿包、也去了遊客必去的山頂凌霄閣等，有不少有趣的體驗。球迷見到我們都很熱情，在香港感受到大家的愛。」

說到支持的球隊，兩人如數家珍地說：「英國啦、香港啦，還有法國女子隊，因為和她們聯天後，被她們的決心所感動，所以也想支持她們。很多球隊我們都支持，看七欖就是要這樣！」