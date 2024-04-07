英超「雙紅會」　利物浦報仇屠魔搶W

英超「雙紅會」曼聯主場迎戰利物浦，雙方實力有一段距離，「紅魔鬼」曼聯經過近期接連失分之後，爭入前4位機會不大，士氣難免受打擊，加上防線傷兵滿營，令球隊雪上加霜。反觀，「紅軍」利物浦正在全力爭標，搶分決心極強，以「紅軍」近7場聯賽取得6勝1和嘅強勢，客勝值博。（Now 621及611周日晚10時30分直播）

曼聯近1個多月狀態走下坡，唔止「曼市打吡」不敵曼城，甚至主場輸畀富咸，早前對護級球隊賓福特都陷入劣勢，全場被對手出現31次射門，防線風聲鶴唳，最終能夠打和1比1已算幸運。最大打擊係上仗對車路士，補時連失2球，由贏變輸，大大影響士氣；加上「紅魔鬼」近5場聯賽僅1勝1和3負，爭入前4位愈來愈渺茫。

屋漏偏逢連夜雨，早前傷愈嘅利辛度馬天尼斯再次受傷，另外兩位中堅華拉尼、莊尼伊雲斯上仗亦傷出，加上域陀連迪路夫養傷，意味曼聯今仗只能靠哈利馬古尼同19歲小將甘華拉扼守中路，更加難以抵擋利物浦強攻。

另邊廂，利物浦喺爭標形勢上，同阿仙奴、曼城鬥得難分難解，餘下每場聯賽都不容有失。幸好「紅軍」狀態處於巔峰，特別係前鋒穆罕默德沙拿腳風極順，頻頻取得入球，包括上月英足盃8強射入曼聯大門，加上達雲紐尼斯、路易斯迪亞斯亦具備上乘射術，攻力有保證。

雖然利物浦曾於上月英足盃戰至加時，被曼聯淘汰出局，但比賽過程佔上風，吸取教訓之後，今仗應該會打醒十二分精神，力爭報仇，客勝值得一試。

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