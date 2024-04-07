港超聯　食到應一應！均業北區雙殺深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）在北區運動場上演「地區打吡」，均業北區坐鎮主場迎戰深水埗。最終憑柏度起孖，林樂勤和馬圖斯各有1球進帳，令北區繼聯賽首循環後，再以4比1擊敗深水埗。

主隊有刑滿復出的韋法頓扼守後防，何振廷、羅曉聰及伊泰路組成中場鐵三角，羅港威、黃偉國及朱偉均爭取入球；客隊方面，派出鄧嘉、拿亞及小田倉康太等6名外援擔正，尼高拉斯和張廣然先列後備。

主場出擊的北區開賽踢得較為主動，戰至中段更有朱偉均禁區內被鄧子均侵犯，球證直指12碼點。雖然林樂勤處理被梁興傑擋出，但他衝前補射成功，助主隊領先1比0。惟主隊到28分鐘有壞消息，韋法頓傷出，由柏度入替。其後球證指鄧嘉禁區內被林樂勤侵犯，但VAR覆核後指林樂勤沒有犯規，並向插水的鄧嘉判罰黃牌。

北區上半場尾段有黃偉國把皮球送入網窩，惟越位在先，入球無效，不過主隊完半場前最後一刻，憑柏度接應罰球頂入，助球隊領先2比0完半場。

深水埗換邊後一口氣調入尼高拉斯、張廣然及基奧加強攻力，隨即收到效果，卡爾特納禁區內侵犯小田倉康太，VAR介入後球證判處極刑，鄧嘉57分鐘操刀射成1比2。正當客隊士氣正盛之際，柏度接應角球頂成3比1，85分鐘，馬圖斯接應羅曉聰傳送，單刀為球隊埋齋，北區贏4比1完場，聯賽雙殺對方。