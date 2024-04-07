港超聯　成軍3季終於開齋！香港U23挫晉峰　

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）假斧山道運動場爆發榜下游惡鬥，香港U23主場迎戰晉峰。結果香港U23憑林學曦的入球，以及對手梅田小太郎擺烏龍，以2比1擊敗比賽尾段靠金賢昊扳回一城的晉峰，取得2021年成軍以來，首場聯賽勝仗。

香港U23繼續有隊長林學曦負責攻堅，鄧筵霑復任正選，與鄭進泓及何瀧浩組成3人中場；「粉紅兵團」有金相佑坐完波監復出，連同李倫權、金賢昊及文智星另外3位韓援，以及梅田小太郎、柴田勇輝兩位日援齊齊擔正。

香港U23早段迅速入局，8分鐘林智豐交前，林學曦接應一射得手，為主隊先開紀錄。其後現場雷雨交加，場地因滂沱大雨濕滑情況嚴重。晉峰嘗試反撲，不過梅田小太郎幾次起腳，以及多次角球攻勢，都未能造成威脅。香港U23半場領先1球。

換邊後，香港U23再接再厲，57分鐘角球機會，鄧筵霑開出斬入禁區，導致梅田小太郎失誤踢入自己家大門，主隊贏到2比0。63分鐘，林學曦前場反搶成功後單刀赴會，不過兩次射門都被龐焯熙撲出。晉峰其後有李倫權射門得手，但球證看完VAR後，認為這位晉峰韓援手球在先，入球無效。9分鐘補時階段內，晉峰憑金賢昊的入球，追至較接近比數，但未能影響戰局。最終香港U23將2比1勝局保持到完場，取得球隊成軍3季以來，首場聯賽勝仗。