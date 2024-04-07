港超聯　聯賽首勝顯決心　雲天樂：係自我救贖

香港U23於周日（7日）「中銀人壽香港超級聯賽」，坐鎮斧山道運動場以2比1擊敗晉峰，取得成軍3季後的聯賽首勝。賽後不少香港U23職球員感觸落淚，其中就包括雲天樂（Michael）。這位賽後被選為全場最佳球員的香港U23門將，形容今場勝仗是自我救贖，認為這場得來不易的勝仗，證明了一眾球員想繼續征戰港超的決心。

今場主動出擊的香港U23，在下半場57分鐘已經手握兩球領先優勢，但一班球員都未敢鬆懈，把守最後一關的雲天樂（Michael），更是不斷向隊友提場：「我哋喺領先下輸番嘅情況，今季已經發生咗幾次，唔想今場再有閃失，導致最後滑鐵盧，去到60分鐘球隊仲有氣有力，只係希望嗌住令大家一齊防守，最終捱到90幾分鐘先失波，再贏埋比賽，成見事係好亢奮。」

最終搶得隊史聯賽首勝，賽後不少香港U23職球員情緒激動，不禁灑下男兒淚，當中也包括Michael：「成班香港U23球員唔係冇鬥心，唔係唔想贏，我哋日日都想進步努力練波，證明畀大家睇有能力可以喺港超隊踢，但我哋因為冇外援而難踢，一直贏唔到波抑鬱住好唔開心，今場係自我救贖，話畀人哋知係有能力，而唔係人哋想像中咁唔想踢。」對於來季球隊去向，Michael透露現時仍毫無頭緒，他表示：「球員都係等緊消息，未知下年會點，但當然想繼續踢，所有人都想向更高嘅舞台發展。」