高爾彭馬弗到漏　車路士大起錫菲聯

英超夜場有錫菲聯主場迎戰車路士。錫菲聯護級形勢水深火熱，非常危急，近期豁出去同對手駁火，包括2比2賽和般尼茅夫及3比3賽和富咸，主場出擊踢法更加有前冇後，近7次主場全開4球或以上，至於車路士上場4比3反勝曼聯，同樣極富娛樂性，3.5球入球大值得再追。（Now 623周一凌晨零時30分直播）

車路士踢法攻強守弱，雖然各項賽事法定時間保持10場不敗，但入球多失球亦多，近6場全開4球或以上，例如前仗對另一護級球隊般尼，後防都可以失兩球踢成2比2，上場英超快車同曼聯更加合演入球騷，開賽4分就入波，踢到中段竟然落後2比3，最終靠超長補時連入兩粒反勝4比3。

高爾彭馬是役大演帽子戲法，已經累積16球直追射手榜首位嘅艾寧夏蘭特，呢位新星腳風順入波停不了，今場對住錫菲聯隨時又開入球騷。雖然賽程密，但「車仔」班球員勝在夠年輕，今場陣容變動不大，中場會由馬度基取代摩西斯卡些度，同埋左閘芝維爾代替古古列拿，其餘人腳不變。

錫菲聯上場作客利物浦輸1比3，繼續排榜尾，同尾4嘅諾定咸森林相差10分，數字上唔係冇得追，所以佢哋依家場場搏老命，今場有射手奧利華麥貝尼復任正選，拍住麥卡迪亞全力搶攻，要攻破車路士大門唔係難事，開3.5球入球大機會更高。

更多賠率：