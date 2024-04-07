姚錦成與大球場「Last Dance」：好唔捨得！

香港男子七人欖球隊周日（7日）奪得銀劍賽冠軍，即將退役的姚錦成成為焦點，賽後他興奮地與球迷慶祝，訪問時不禁哭成淚人，對於告別大球場感到相當不捨，帶點醉意的他感嘆：「完啦！終於可以飲啤酒慶祝啦！」

近年幾乎每屆香港七欖，姚錦成都會在香港大球場哭一遍，今次可能是最後一次，因為他即將與香港大球場一起退役。賽後他哭得幾乎失聲：「感謝教練最後兩分鐘讓我落場，好唔捨得、好唔捨得要離開……對不起我真的很自私，每一次都說是最後一次，但我今次真的和大球場一起『Last Dance』了。」

賽後，姚錦成和隊友繞場一周，歷時近1小時，他說是想報答一直以來支持他的球迷：「我這幾天盡量回應球迷，因為沒有球迷，這些年我不會打得這麼好，我不會在欖球發揮潛質。他們是我繼續打欖球的推動力，每一次都是靠他們，我才可以在大球場有所發揮，證明華人可以在欖球界發光發亮。多謝大家，多謝觀眾、記者們，每一次都捉住我訪問，可能因為華人好少，所以每一次都想盡自己能力發揮最好。」

同為翼鋒的房傑鋒決賽「梅開二度」，阿成大讚這位新晉主力態度很好，寄語他不要驕傲：「見到他在南看台達陣，我自己都好激動。房傑鋒，頂住！不要讓興奮的心情令自己過分驕傲，之後也不要放棄任何機會，堅持下去才是贏家。」