利物浦小將送大禮 2比2逼和曼聯

英超周日晚(7日)「雙紅會」，利物浦在小將查洛爾昆沙「送大禮」下，最終同曼聯踢成2比2各得1分，利物浦失分後與阿仙奴同分，但得失球差不及對手排第2，曼聯和波後續居第6。

曼聯中前場排強陣，海倫配合般奴費南迪斯、拉舒福特同阿歷真度加拿祖進攻，後防派出小將甘華拉拍住哈利馬古尼，利物浦方面防線亦有查洛爾昆沙同干拿巴特利兩名小將，中場遠藤航支援穆罕默德沙拿領銜嘅前鋒3叉戟。

主場出擊嘅曼聯甫開賽即憑海倫破網，但越位在先食詐胡，之後就係利物浦天下，整個上半場「紅軍」射門15比0，23分鐘靠一次角球攻勢，由路易斯迪亞斯接應達雲紐尼斯頭槌二傳窩利射入領先1比0，曼聯陷於捱打劣勢，半場僅輸1粒已算輸得少。

易邊後出現變數，查洛爾昆沙中場一次橫傳失誤犯大錯，被般奴費南迪斯截下，並乘門將基利靴企得太出第一時間笠射建功，50分鐘曼聯追成1比1。之後曼聯換入安東尼馬菲奧斯，67分鐘再整多粒，雲比沙卡左路送助攻，馬恩奧轉身勁射貼柱入網，曼聯反超前2比1。

利物浦落後之下變陣，由哈維艾利洛及加普取代遠藤航同達雲紐尼斯，83分鐘哈維艾利洛被雲比沙卡踢跌，利物浦獲判12碼，穆罕默德沙拿操刀破網追成2比2，結果和局收場。