拉舒福特受傷　參加歐國盃機會危

曼聯喺周日(7日)晚英超「雙紅會」唔止被利物浦逼和2比2，仲有前鋒拉舒福特受傷退下火線，呢位26歲英格蘭國腳離場後神情哀傷，似乎對於自己今季狀態長期低迷，感到極度沮喪。英格蘭主帥修夫基早前透露「福仔」未必入選出戰6月舉行嘅歐國盃決賽周大軍名單，加上今次受傷，進一步令人懷疑佢可能無緣呢項大賽。

當時比賽踢到65分鐘，拉舒福特受傷坐喺地上，一臉無奈，球證同隊友都去了解佢嘅情況，後衞達洛治不忘作出安慰，似乎傷勢唔輕，最終「福仔」示意換人，由安東尼馬菲奧斯入替佢，未知需要抖幾耐。

拉舒福特今季為曼聯各項賽事上陣38場僅入8球，相比上季踢56場入30球，演出大跌Watt，而且私生活備受批評，佢今年1月因為夜蒲搞到病咗，延遲歸隊並缺席操練，導致無法出戰英足盃對紐波特郡。

雖然拉舒福特曾於上月連續3次上陣入波，看似有起色，但好快無以為繼，近3次為紅魔鬼披甲都食白果，加上今仗又受傷，可見始終谷唔起狀態。

英格蘭主帥修夫基上月表示，國家隊鋒線人才濟濟，唔保證任何人一定入選歐國盃大軍名單，並點名拉舒福特、基亞利殊需要同其他人爭位，今季只剩下一個半月時間，拉舒福特能否證明自己值得入選英軍，實屬疑問。