英超三雄餘下賽程衝刺　熱刺成最強攔路虎

今季英超爭標進入大直路，形成三強鼎立，阿仙奴憑較多淨得球，力壓同分嘅利物浦，位居榜首，曼城落後1分緊隨其後，無獨有偶，三雄餘下7輪聯賽，都要鬥第4位熱刺，呢支倫敦勁旅成為最強攔路虎，左右今季冠軍誰屬。

睇番3隊餘下7輪聯賽，一哥阿仙奴最難踢，因為對手包括第5位阿士東維拉，以及3支傳統名牌球隊車路士、熱刺、曼聯。特別係熱刺屬於北倫敦宿敵，每次交鋒都踢到飛沙劈石，更何況熱刺要力保前4位，奪取下屆歐聯入場券，鬥心一定強，兵工廠要過呢關非常困難。車路士亦唔想睇到同市勁敵捧盃，相信會盡一切努力，阻礙阿仙奴，兵工廠能否笑到最後，成為疑問。

至於利物浦下月連接鬥熱刺、阿士東維拉，成為能否後來居上最關鍵時刻，紅軍首循環曾經作客不敵熱刺，要呢一關並非易事。

相比之下，曼城雖然少1分，但賽程比較易踢，餘下對手只有熱刺具威脅，由於「藍月亮」將於4月21日凌晨英足盃4強對車路士，導致對熱刺一戰需要改期，日子仍然待定。根據OPTA計算，曼城仍然屬於最大機會奪冠球隊，有40%機會捧英超冠軍，利物浦以31%緊隨其後，反而阿仙奴只有29%，相信同3隊賽程有好大關係。

此外，阿仙奴、利物浦、曼城都要兼顧歐洲賽，成為影響英超爭標形勢另一大變數。

阿仙奴今季英超餘下賽程

14/04 主場Vs阿士東維拉

21/04 作客Vs狼隊

24/04 主場Vs車路士

28/04 作客Vs熱刺

04/05 主場Vs般尼茅夫

11/05 作客Vs曼聯

19/05 主場Vs愛華頓

利物浦今季英超餘下賽程

14/04 主場Vs水晶宮

21/04 作客Vs富咸

25/04 作客Vs愛華頓

27/04 作客Vs韋斯咸

05/05 主場Vs熱刺

11/05 作客Vs阿士東維拉

19/05 主場Vs狼隊

曼城今季英超餘下賽程

13/04 主場Vs盧頓

26/04 作客Vs白禮頓

28/04 作客Vs諾定咸森林

05/05 主場Vs狼隊

11/05 作客Vs富咸

19/05 主場Vs韋斯咸

(待定) 作客Vs熱刺