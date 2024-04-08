費Sir唔睇「雙紅會」　背後有個暖心故事

周日(7日)晚英超「雙紅會」曼聯主場對利物浦，觀眾上卻唔見紅魔鬼傳奇主帥費格遜，反而喺倫敦溫布萊球場見到佢，原係費Sir去咗睇英錦標決賽，支持囝囝戴倫費格遜執教嘅彼德堡，結果彼德堡以2比1擊敗韋甘比，奪得冠軍，令費格遜笑逐顏開，證明佢今次揀波睇選擇正確。

曼聯以往每逢主場有大戰，費格遜都係奧脫福座上客，佢今次缺席「雙紅會」，一度令人懷疑佢已經對紅魔鬼心淡，唔想再次見到自己昔日一手打造嘅球隊再遭對手蹂躪。不過，英國傳媒好快發現費Sir現身倫敦溫布萊球場，睇英錦標決賽彼德堡對韋甘比，由於呢場賽事僅比「雙紅會」遲1小時開波，費格遜只能二選其一，佢揀咗親情，為囝囝打氣。

雖然兩隊只係英甲球隊，但戰況非常激烈，彼德堡85分鐘由左閘畢路斯入波打開紀錄，僅過4分鐘，韋甘比扳平1比1，戰至補時，畢路斯再建一功，以2比1絕殺對手。

戴倫費格遜教波生涯4度執教彼德堡，繼2013/14年球季後，第2次率領彼德堡捧英錦標冠軍，總算冇令爸爸失望。網民大讚費格遜識揀波睇，見證囝囝奪冠，點都好過睇曼聯又失分。