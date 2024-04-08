兩位後衞發威建功　熱刺升上前4位

周一(8日)凌晨英超，熱刺憑兩位後衞雲迪尹、柏度樸路發威入波，主場以3比1擊敗諾定咸森林，反超前阿士東維拉，升上第4位，爭奪下屆歐聯入場券形勢佔上風。

熱刺一開波就強攻對手，上半場15分鐘，孫興民送出美妙直傳，迪姆華拿左路傳中，諾定咸森林中堅梅里路情急之下擺烏龍。不過，急需搶分護級嘅諾定咸森林立即反攻，27分鐘艾蘭加右路傳中，基斯活特第一時間起腳射入扳平。森林之後仲有1次黃金機會，基斯活特近門補射，卻中柱彈出，為輸波埋下伏線。

換邊之後，熱刺控制番比賽節奏，52分鐘孫興民橫傳，中堅雲迪尹勁射入網，亦係呢位22歲荷蘭國腳繼上年10月對盧頓，為球隊一箭定江山後，今季第2次入波，6分鐘之後，右後衞柏度樸路射成3比1。熱刺全取3分，憑較多淨得球，力壓同分嘅阿士東維拉，升上第4位，加上熱刺踢少維拉1場，爭前4位佔有主動權。

另一支倫敦球隊車路士作客包尾嘅錫菲聯，竟然失分而回，車仔由堤亞高施華、馬度基各建一功兩度領先，但戰至補時，被錫菲聯前鋒奧利華麥貝尼射入逼和2比2。