馬會祝賀香港七欖於大球場圓滿　樂見不同階層體驗欖運

馬會 CARE@hkjc 義工隊與「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」 的受惠青少年與港隊成員姚錦成和吳育丞馬於會展區合照。(圖片由香港賽馬會提供)

一連三天的「香港國際七人欖球賽」圓滿落幕，香港賽馬會衷心祝賀中國香港欖球總會成功舉辦，並在香港大球場上演告別戰。

馬會主席利子厚獲邀頒發女子銀碗級別的冠軍獎座預英國，並與其他嘉賓見證新西蘭奪得男子組銀盃。三十年來，香港大球場一直是舉辦「香港國際七人欖球賽」的標誌性場地。1992年香港大球場由馬會出資重建。馬會於2015年與政府合作全面重鋪大球場草地，有助香港主辦國際體育賽事。

馬會連續第三年成為「香港國際七人欖球賽」官方社區合作夥伴，透過「賽馬會社區七人欖球計劃」的一系列活動，在賽前和比賽期間推出多項精彩節目。至今讓約三萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗欖球以至其他運動項目的樂趣。

「賽馬會社區七人欖球計劃」率先在今年3月中舉行「賽馬會運動全接觸嘉年華」及「賽馬

會精英運動員分享會：運動無邊界」。十位來自欖球、賽馬、足球、滑板、三項鐵人賽和運動攀登的本地精英運動員，與現場學生和網上觀眾分享他們的奮鬥經歷。此外，嘉年華吸引超過1,000名青少年現場試玩如欖球、足球、單車、跳繩、抱石及滑板等運動。

一連三天「七欖」賽事期間，「賽馬會小型欖球表演賽」亦讓本地欖球會的青年球員大顯身手。同時，「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」和「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」讓學生和基層市民，包括長者和殘疾人士等，入場感受世界級「七欖」賽事。馬會義工隊CARE@hkjc成員亦陪同視障人士及學生一起現場體驗賽事，更為大會提供面部彩繪服務。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「香港國際七人欖球賽」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。