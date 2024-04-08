祖記以「醜陋方式」贏波　前鋒恥辱紀錄

周一(8日)凌晨意甲，祖雲達斯靠中堅加迪入波，主場以1比0小勝費倫天拿，總算結束連續4場聯賽不勝頹勢。不過，祖記今仗踢法保守，只有25%控球率，被批評以「醜陋方式」贏波，前鋒摩斯堅恩連續20次聯賽上陣冇波入，成為意甲實行3分制以來，最長聯賽入球荒嘅祖雲達斯前鋒。

祖雲達斯之前4場聯賽只有2和2負，今仗上半場表現尚且進取，並有3次入波因為越位被判無效。全場唯一入球21分鐘出現，祖記中堅基爾臣比爾馬迎頂角球，中柱彈出，加迪近門補射入網，呢位25歲意大利國腳今季意甲已有4球進帳，仲多過隊友前鋒米利克。

不過，換邊之後，祖雲達斯教練阿里基採取保守戰術，導致全場只有25%控球率，僅7次射門2次中目標，反觀客隊費倫天拿有13次射門。雖然祖記力保勝果至完場，但普遍球迷都唔滿意球隊表現，要求解僱阿里基嘅聲音愈來愈大。

值得一提，85分鐘阿里基用摩斯堅恩入替杜辛華荷域，呢位24歲意大利國腳缺乏時間表現，再次食白果，創下恥辱紀錄，連續20次聯賽上陣冇波入，超越薩拉耶達，成為1994/95年球季意甲實行3分制以來，最長聯賽入球荒嘅祖記前鋒。